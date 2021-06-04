بعد ساعات من انقطاعها.. «الكهرباء» تعلن إعادة الخدمة إلى محافظة رفحاء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الجمعة، اكتمال إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين بانقطاعها في محافظة رفحاء، بعد ساعات من انقطاعها.

وكانت «السعودية للكهرباء»، أكدت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عطلًا فنيًّا طارئًا حدث بشبكة الكهرباء، ما تسبب في انقطاع الخدمة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل حاليًّا بكل طواقمها على سرعة إعادة الخدمة تدريجيًّا للمشتركين المتأثرين، مشيرة إلى أنها ستوضح الأسباب الفنية للعطل فى بيان تفصيلى لاحق.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، تابع في وقت سابق، أسباب حالة انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها.

وقالت إمارة الحدود الشمالية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمير الحدود الشمالية، وجه شركة الكهرباء بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن.

كما وجه الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى الطريق الدولي وبمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لتأمين الكهرباء.

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