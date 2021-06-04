تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بالباحة.. وهذه طريقة طلب الخدمة

أعلن الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الجمعة، تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي، بالإضافة إلى بدء تجهيز مركز إسعاف السكران الموسمي لتشغيله.

وقال عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، إنه بتوجيه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد الغامدي تم إعداد خطة تشغيلية لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية والتواجد بالمنتزهات ودعم المراكز الإسعافية.

وأشار الزهراني إلى أن تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي جاء بتوجيه من الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين وتقديم الخدمة المناسبة.

وأكد المسؤول، أنه يمكن طلب الخدمة من خلال الاتصال بالترحيل الطبي للهلال الاحمر على الرقم الاسعافي 997 أو تطبيق أسعفني للأجهزة الذكية.

وتُقدم الخدمة من خلال 17 مركزًا إسعافيًّا تعمل على مدار 24 ساعة تخدم أهالي وزوار المنطقة، وتتواجد الهيئة بمنتزهات المنطقة باركان توعوية وتثقيفية وتدريب وتقديم الخدمة الإسعافية سواء بالفرق الإسعافية أو المتطوعين والمتطوعات.