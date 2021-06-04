طاهٍ إيطالي عن تجربة العيش في المملكة: الرياض أصبحت وطني

استعرض الشيف الإيطالي ستيفانو كروميللو تجربته للعمل في المملكة، مؤكدًا أنه يشعر بأن «الرياض أصبحت وطنه».

وقال كروميللو، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: أقيم في المملكة منذ أربع سنوات ونصف السنة بالضبط، وأنا أعمل في الخارج منذ أن كنت بعمر 27 عامًا، ثم في العام 2010 أعادني عملي وحياتي إلى وطني.. حاولت العمل والعيش من جديد في إيطاليا، لكنني لم أشعر بالراحة، لذلك قررت العودة للعمل بالخارج.

وأضاف: في يوم ما تلقيت عرضًا سعوديًّا ولهذا أنا هنا.. كنت اعرف أن السعودية تحتوي على الكثير من الرمال في كل مكان.. لم أكن أعرف أن بها مباني في الحقيقة.. ظننت أنها لا تحوي سوى الجمال والبدو والنفط بالطبع، لكن الواقع كان مختلفًا عما يصفونه في الخارج.

وتابع: أخبرت زوجتي ـ عند السفرـ بأنني سأعود بعد عام أو عام ونصف على أقصى تقدير، وها أنا الآن بعد أربع سنوات ونصف السنة في الرياض، ولا أخطط للمغادرة، وسوف ينضمون إلي هنا بالطبع (الأسرة).. تصوري عن الرياض أنها أصبحت وطني يومًا بعد يوم، لأنني اعتدت الحياة بها، وعليّ أن أقول إنني أشعر بالراحة هنا.

#تجربة_فريدة | ستيفانو كروميللو - شيف إيطالي

أشعر بـ أن الرياض أصبحت وطني يوماً بعد يوم.#قناة_السعودية pic.twitter.com/qHsfd3q2ay — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 4, 2021

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