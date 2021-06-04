الهلال الأحمر بمكة يباشر أكثر من 10 آلاف بلاغ في مايو

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها خلال شهر مايو لعام 2021م.

وباشرت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة (10077) بلاغًا إسعافيًّا، تجاوبت معها بكل كفاءة ومهنية.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة؛ حيث سجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات (6277) بلاغا، كما سجلت الحوادث بأنواعها (3800) بلاغ.

ونوهت الهيئة بأن غرفة العمليات تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق «أسعفني» للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.