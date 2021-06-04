إنجاز سعودي.. ابتكار أداة تشخيص سريعة للكشف عن 91 عينة كورونا في دقائق

توصل فريق بحثي سعودي إلى أداة تشخيص سريعة تقوم بقياس 91 عينة من فيروس كورونا، في 45 دقيقة وبدقة عالية.

وقالت عميد معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، البروفيسور ابتسام السحيمي، رئيس الفريق البحثي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: احتمالية الخطأ في هذه التقنية نادر جدًا؛ لأنها تستهدف 3 جينات وكأنها تعرف الفيروس 3 مرات وليس مرة واحدة.

وأضافت: بفضل المشروع الممول من وزارة التعليم، قمنا بتطوير مجموعة أدوات لتشخيص فيروس كورونا، وتعتمد تلك الأداة على التقنية المستخدمة حاليًا، والمعروفة بالـ"بي يس آر"، إلا أنها تتضمن تطوير وتحسين لإعطائها موثوقية ودقة أكثر.

وأشارت إلى أن الابتكار الجديد يمكنه اكتشاف أكثر من جين لفيروس "كورونا المستجد" في نفس التفاعل، كما يستطيع استهداف 3 جينات في وقت واحد أحدهما للإنسان والآخران للفيروس، وذلك على عكس الطريقة التقليدية المتبعة حاليًّا، والتي تستهدف فيروسًا واحدًا.

وأكدت السحيمي، أن احتمالية الخطأ في هذه الأداة الجديدة، نادرة جدًا، كما أنها تستهدف 3 جينات، وكأنها تعرف الفيروس 3 مرات وليس مرة واحدة، مشيرة إلى أن هذا الابتكار يمكنه أيضًا قياس تشغليه بها 91 عينة في أقل من 45 دقيقة.

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