إلهام غسال.. من هي أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية؟

عملت في الإعلام ثم اتجهت إلى السلك الدبلوماسي باختيار من وطنها "المملكة"، إنها الوزير مفوض إلهام غسال، أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية.

وفي لقاء مع "الإخبارية"، قالت: تدرجت في عدة وظائف دبلوماسية.. أسست "وحدة المرأة العربية العاملة".. طورت العمل الإعلامي للمنظمة، وعكست الصورة المشرقة للمملكة وإنجازاتها.

وأضافت: الغربة والترحال زادا حنيني تجاه المملكة.. وقد مثّلت الوطن في العديد من الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وتم تكريمي في المملكة وبعض الدول الأخرى.

نشأت "غسال" في أسرة أدبية، فوالدتها أديبة ووالدها أديب وشاعر سعودي، ومن والديها أخذت حب العمل والشعر والاعتزاز بالوطن والحنين الدائم إليه.

وبجانب العمل الدبلوماسي تهوى، العمل التطوعي وكتابة الشعر والمقالات الأدبية، وعن ذلك تقول: دراستي للأدب وإطلاعي على الأدب العالمي، حبّب إلي كتابة المقالات والشعر في العديد من الصحف السعودية والعربية، وأرى أن الإنسان لا بد أن تكون لها إسهامات تطوعية في خدمة البشرية.

فيديو | "إلهام غسال" أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/7XUEf6SXLc — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 4, 2021

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