تزامنا مع يوم البيئة العالمي.. جمع طنين نفايات إلكترونية بالخبر

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، تزامنًا مع يوم البيئة العالمي، عددا من الحملات الخاصة بصحة البيئة تمثلت في عددٍ من الجولات والحملات التوعوية والتطوعية بمحافظة الخبر.

وكان من أبرز هذه الحملات، حملة جمع وتدوير النفايات الإلكترونية والتي سجلت خلال الأيام العشرين الماضية جمع طنين من النفايات الإلكترونية.

وأوضحت الأمانة أن عملية التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية تتم من خلال جمعها في حاويات مخصصة وفرتها في كورنيش الخبر، للتخلص منها ومعالجة مخاطرها وتحويلها، إلى مواد خام قابلة للاستخدام بطرق صديقة للبيئة تبعًا للأنظمة المتبعة محليًّا ودوليًّا، كما أتاحت هاتف اتصال مدون على الحاوية في حال وجود أجهزة كبيرة مثل الثلاجات والغسالات، ليتم الوصول إليها والتخلص منها بتسلميها أو تسلمها.

وأشارت إلى أن عملية تجميع النفايات الإلكترونية تعد من أهم العمليات لخطورتها على البيئة؛ حيث تم تصميم حاويات حديثة مخصصة للنفايات الإلكترونية بمواصفات فنية، وبأحجام مختلفة ومجهزة لجمع النفايات كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتقنية صغيرة الحجم، مؤكدة حرصها على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة التحولات والنقلات النوعية في مجال استخدام التقنيات والأجهزة الإلكترونية المتعددة، الأمر الذي يُحتم إيجاد وسائل تُمكن المستخدمين من التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتقنية غير المرغوب فيها بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومستدامة.