أم القرى تنشر قرار شمول نظام التأمينات غير الخاضعين لـ التقاعد المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 593 وتاريخ 13/ 10/ 1442هـ، بشمول نظام التأمينات الاجتماعية في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.

تفاصيل القرار:

وأكد قرار مجلس الوزراء، شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، الذين لا يخضعون لنظام التعاقد المدني.

وأضاف: وذلك بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 25 مايو الماضي، أن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية من غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني.

ويمكن الاطلاع على عدد اليوم من جريدة أم القرى من خلال الرابط التالي: هنا.



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