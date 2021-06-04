الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

هلال مكة المكرمة يتلقى 6277 بلاغًا مرضيًّا في مايو

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عن إحصائية الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها خلال شهر مايو لعام 2021م حيث بلغ عددها (10077) بلاغاً اسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

بلاغات:

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة حيث سجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات (6277) بلاغا، كما سجلت الحوادث بأنواعها (3800) بلاغ.

غرفة عمليات:

ونوّهت الهيئة أن غرفة العمليات تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة .

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