محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق. ويملك "أبو سارحة" خبرات طويلة في مجال العمل الرقابي والقانوني في الشأن الصحي. "أبو سارحة" مساعدًا لشؤون التحقيق في "صحة عسير" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-04 صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق. ويملك "أبو سارحة" خبرات طويلة في مجال العمل الرقابي والقانوني في الشأن الصحي. 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 10:04 PM صدر قرار مدير الإدارة القانونية بصحة عسير بتكليف أحمد يحيى أبو سارحة مساعدًا لشؤون التحقيق. ويملك "أبو سارحة" خبرات طويلة في مجال العمل الرقابي والقانوني في الشأن الصحي. ، "أبو سارحة" مساعدًا لشؤون التحقيق في "صحة عسير" ،

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