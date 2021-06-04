محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني. جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات. "الخليج 365" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة. ‬"الشهراني" يحتفل بعقد قرانه في بيشة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-04 احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني. جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات. "الخليج 365" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة. 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 10:04 PM احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني. جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات. "الخليج 365" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة. ، ‬"الشهراني" يحتفل بعقد قرانه في بيشة ،

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