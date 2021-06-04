مستشار قانوني لمشاهير السناب: خافوا الله في المجتمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق المستشار القانوني محمد الوهيبي على تجمع مشاهير سناب شات الذي ضبطته وزارة التجارة قبل أيام.

رقابة إلكترونية معدومة:

وقال الوهيبي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية، اليوم الجمعة: إن الرقابة الميدانية لوزارة التجارة رائعة؛ لكن الرقابة الإلكترونية تقريبًا شبه معدومة، ونحتاج منصة لرصد المخالفات التجارية الالكترونية، مشددًا على أن الغرامة المالية غير كافية، ويجب أن تكون هناك عقوبة جنائية.

رسالة للمشاهير:

وتابع المستشار القانوني أنه شاهد بعض المقاطع لهذا التجمع وفيها أشياء خارجة عن الآداب العامة مثل الرقص بملابس شبه عارية، مضيفًا: “واجبنا أن نقول لهؤلاء خافوا الله في المجتمع”.

وشدد الوهيبي على أن ما حدث مخالف لديننا وعاداتنا وتقاليدنا؛ ومن لديه خلل معين فليذهب يمارسه في دول أخرى تبيح هذه السلوكيات.

وكانت وزارة التجارة قد استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع “مشاهير سناب شات” المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمدينة الرياض.

غرامة:

وفرضت الوزارة وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات الوقائية المواجهة جائحة فيروس كورونا “19-COVID” الصادرة من وزارة الداخلية).

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