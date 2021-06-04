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طرق تساعد على التخلص من اضطرابات النوم أثناء السفر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

طرق تساعد على التخلص من اضطرابات النوم أثناء السفر

منها تجنب الكافيين قبل الوصول وأثناء الرحلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي بعض الطرق التي تساعد على التخلص من اضطرابات النوم أثناء السفر.

اضطرابات النوم: 

وأوضح حساب مطار الملك فهد على تويتر، أن الطرق منها تجنب الكافيين قبل الوصول وأثناء الرحلة، وأيضًا محاولة النوم في الطائرة، والحفاظ على الترطيب كشرب كوب من المياه كل ساعة، وكذلك حين الوصول إلى الوجهة يجب البقاء في الخارج لحين انتهاء النهار.

وأخيرًا، اختيار رحلات الطيران الليلية.

طرق تساعد على التخلص من اضطرابات النوم أثناء السفر - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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