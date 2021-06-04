طرق تساعد على التخلص من اضطرابات النوم أثناء السفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي بعض الطرق التي تساعد على التخلص من اضطرابات النوم أثناء السفر.

اضطرابات النوم:

وأوضح حساب مطار الملك فهد على تويتر، أن الطرق منها تجنب الكافيين قبل الوصول وأثناء الرحلة، وأيضًا محاولة النوم في الطائرة، والحفاظ على الترطيب كشرب كوب من المياه كل ساعة، وكذلك حين الوصول إلى الوجهة يجب البقاء في الخارج لحين انتهاء النهار.

وأخيرًا، اختيار رحلات الطيران الليلية.



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