فريق سعودي يبتكر أداة كشف كورونا باحتمالية خطأ نادر جدًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح فريق بحثي سعودي في التوصل إلى أداة تشخيص سريعة تقوم بقياس 91 عينة من فيروس كورونا، في 45 دقيقة وبدقة عالية.

الخطأ نادر:

وكشفت عميد معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، البروفيسور ابتسام السحيمي، رئيس الفريق البحثي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية أن احتمالية الخطأ في هذه التقنية نادر جدًّا؛ لأنها تستهدف 3 جينات وكأنها تعرف الفيروس 3 مرات وليس مرة واحدة.

وتابع أنه بفضل المشروع الممول من وزارة التعليم، قمنا بتطوير مجموعة أدوات لتشخيص فيروس كورونا، وتعتمد تلك الأداة على التقنية المستخدمة حاليًّا، والمعروفة بالـ”بي سي آر”، إلا أنها تتضمن تطوير وتحسين لإعطائها موثوقية ودقة أكثر.

أكثر من جين:

وأشارت إلى أن الابتكار الجديد يمكنه اكتشاف أكثر من جين لفيروس كورونا المستجد في نفس التفاعل، كما يستطيع استهداف 3 جينات في وقت واحد أحدها للإنسان والآخران للفيروس، وذلك على عكس الطريقة التقليدية المتبعة حاليًّا، والتي تستهدف فيروسًا واحدًا.



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