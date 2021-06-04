برودة الأجواء في الباحة تدفع الأهالي والزوار للتنزّه 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - واس

تتجدد مشاهد الطبيعة في منطقة الباحة أثناء فصل الصيف من كل عام، لترفل في ثوب أصفر قشيب مطرز بقطرات المطر التي تهطل ما بين لحظة وأخرى، وسط تدني في درجات الحرارة التي تزيد من روعة الأجواء في مدينة الباحة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها.

لوحة فنية:

ولعشاق الصيف والأجواء الباردة جمال رباني آخر تقدمه سماء الباحة، حينما تتشكل غيومها كلوحة فنية زاهية الألوان يحفها البياض.

عدسة ” واس” وثقت جمال الأجواء وسط تساقط فيها غيوم السماء جمالاً أمام الناظرين .



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