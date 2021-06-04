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برودة الأجواء في الباحة تدفع الأهالي والزوار للتنزّه 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

برودة الأجواء في الباحة تدفع الأهالي والزوار للتنزّه 

تشكلت غيومها كلوحة فنية زاهية الألوان

متابعات الخليج 365 - واس

تتجدد مشاهد الطبيعة في منطقة الباحة أثناء فصل الصيف من كل عام، لترفل في ثوب أصفر قشيب مطرز بقطرات المطر التي تهطل ما بين لحظة وأخرى، وسط تدني في درجات الحرارة التي تزيد من روعة الأجواء في مدينة الباحة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها.

لوحة فنية: 

ولعشاق الصيف والأجواء الباردة جمال رباني آخر تقدمه سماء الباحة، حينما تتشكل غيومها كلوحة فنية زاهية الألوان يحفها البياض.

عدسة ” واس” وثقت جمال الأجواء وسط تساقط فيها غيوم السماء جمالاً أمام الناظرين .

برودة الأجواء في الباحة تدفع الأهالي والزوار للتنزّه  - متابعات الخليج 365 برودة الأجواء في الباحة تدفع الأهالي والزوار للتنزّه  - متابعات الخليج 365 برودة الأجواء في الباحة تدفع الأهالي والزوار للتنزّه  - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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