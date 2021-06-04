مميزات هوية مقيم الرقمية على أبشر⁩

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت مديرية الجوازات، مميزات هوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد.

التحقق من الهوية:

ولفتت الجوازات، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أن هوية مقيم الرقمية تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.

QR code:

كما تتضمن الهوية رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ويمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.



شارك الخبر