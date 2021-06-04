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مميزات هوية مقيم الرقمية على أبشر⁩

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

مميزات هوية مقيم الرقمية على أبشر⁩

تسهل عملية التحقق من هوية حامليها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت مديرية الجوازات، مميزات هوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد.

التحقق من الهوية: 

ولفتت الجوازات، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أن هوية مقيم الرقمية تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.

QR code: 

كما تتضمن الهوية رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ويمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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