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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04
مميزات هوية مقيم الرقمية على أبشر
تسهل عملية التحقق من هوية حامليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت مديرية الجوازات، مميزات هوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد.
التحقق من الهوية:
ولفتت الجوازات، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أن هوية مقيم الرقمية تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.
QR code:
كما تتضمن الهوية رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ويمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
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