فيتامينات مجموعة B تعزز نمو الشعر الصحي وهذه فوائدها 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أفراد المجتمع الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مجموعة B؛ وذلك للمحافظة على صحة الشعر وفروة الرأس ومنع التساقط؛ إذ إن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى أعراض عديدة في الشعر منها الإصابة بجفاف الشعر تقصف الشعر بشكل كبير، وعدم نمو الشعر، والإصابة بالحكة التي تصيب فروة الرأس، وتساقط الشعر بشكل كبير، وهشاشة الأظافر، والإصابة بجفاف الجلد، والإرهاق والتعب الشديد، وكذلك الإصابة بالشعر الأبيض مبكرًا.

تنشيط خلايا الشعر:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن مجموعة فيتامينات B تعتبر مهمة جدًّا لكونها تؤثر على معظم الوظائف الحيوية في الجسم مثل الأيض، الطاقة، النظام العصبي، والعضلات، كما تساهم قدرة هذه الفيتامينات في تنشيط آلية تجدد الخلايا في تعزيز نمو شعر صحي، كما نجد أن فيتامين B5 يساعد على الاهتمام بالشعر، ويدخل في الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة، ويعمل على زيادة اللمعان ويساعد على الحماية من التساقط، ويحمي فروة الرأس من الإصابة بالالتهابات المختلفة.

كما يساعد على زيادة النمو ويعمل على الحماية من الأمراض الجلدية المختلفة التي تصيب فروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك يساعد فيتامين B7 على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية، ويطلق عليه اسم “البيوتين” لمساعدته على نمو الخلايا، خاصة لفروة الرأس والأظافر، كما يستخدمه الأطباء في علاج الشعر لمن يعانون من نقص البيوتين، كما يستخدم فيتامين B لعلاج الشعر الخفيف، ويساعد على زيادة نموه وكثافته بشكل كبير.

مصادر فيتامينات B:

وحول مصادر مجموعة فيتامينات B مضى شاولي قائلًا: إن هناك مصادر غذائية عديدة لفيتامينات B وهي الأسماك التي تساعد على الاهتمام بالشعر، والخضراوات، والفواكه مثل الأفوكادو والرمان والبطيخ، والبقوليات ومنها العدس والفاصوليا وحبوب الصويا، واللحوم خاصة اللحم الضأن والدواجن بمختلف أنواعها، والبيض ومنتجات الألبان، وبذور السمسم، والحبوب الكاملة وعلى رأسها القمح.

نصائح لصحة الشعر:

ونصح الدكتور شاولي في ختام حديثه بضرورة المحافظة على النظام الغذائي الصحي، قص الشعر بشكل دائم للتخلص من الأطراف التي تحمل التقصف، وبالتالي تعزيز نموه، واستخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتغذية فروة الرأس، ويمكن وضع الزيت على الشعر كل ليلة، وتوزيعه من خلال استخدام مشط خشن حتى يمكنه الوصول إلى فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية بها، مع الحرص على تناول أطعمة البروتين مثل السمك، القمح الكامل، والمكسرات، والحبوب، وتجنب الأدوات الحرارية التي تستخدم للشعر، أو تقليل استخدامها مع تخفيض درجة الحرارة، مع وضع واقٍ من الحرارة مع الشعر قبلها.



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