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أكد عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أنه بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، تم إعداد خطة تشغيلية لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية، والتواجد بالمنتزهات ودعم المراكز الإسعافية.
وأشار "الزهراني" إلى أنه بتوجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين وتقديم الخدمة المناسبة، فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي، وجارٍ تجهيز مركز إسعاف السكران الموسمي لتشغيله للاستجابة للحالات الإسعافية.
وأردف أنه بالإمكان طلب الخدمة من خلال الاتصال بالترحيل الطبي للهلال الأحمر على الرقم الإسعافي 997، أو تطبيق "أسعفني" للأجهزه الذكية، وتُقدم الخدمة من خلال 17 مركزاً إسعافياً تعمل على مدار ٢٤ ساعة، تخدم أهالي وزوار المنطقة، وتتواجد الهيئة بمنتزهات المنطقة بأركان توعوية وتثقيفية وتدريب وتقديم الخدمة الإسعافية سواء بالفرق الإسعافية أو المتطوعين والمتطوعات.
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 08:19 PM
ضمن خطة تشغيلية لزيادة الفرق الإسعافية خلال الصيفتشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة
أكد عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أنه بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، تم إعداد خطة تشغيلية لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية، والتواجد بالمنتزهات ودعم المراكز الإسعافية.
وأشار "الزهراني" إلى أنه بتوجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين وتقديم الخدمة المناسبة، فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي، وجارٍ تجهيز مركز إسعاف السكران الموسمي لتشغيله للاستجابة للحالات الإسعافية.
وأردف أنه بالإمكان طلب الخدمة من خلال الاتصال بالترحيل الطبي للهلال الأحمر على الرقم الإسعافي 997، أو تطبيق "أسعفني" للأجهزه الذكية، وتُقدم الخدمة من خلال 17 مركزاً إسعافياً تعمل على مدار ٢٤ ساعة، تخدم أهالي وزوار المنطقة، وتتواجد الهيئة بمنتزهات المنطقة بأركان توعوية وتثقيفية وتدريب وتقديم الخدمة الإسعافية سواء بالفرق الإسعافية أو المتطوعين والمتطوعات.
، تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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