شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" ترصد التزام المساجد بالاقتصار على نقل الأذان والإقامة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الجوامع والمساجد المساندة التي أقيمت فيها صلاة الجمعة التزمت بكافة التوجيهات التي أقرتها مؤخراً.

وشملت القرارات الاقتصار على نقل الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت الخارجية فقط، وتركيب سماعة في الجوامع التي تزدحم بالمصلين لإسماعهم صوت الخطيب.

وشاركت وزارة الشؤون الإسلامية، مقطع فيديو لجوامع ومساجد أظهر اختصارها مكبرات الصوت الخارجية على نقل الأذان والإقامة فقط، مع تركيب سماعات في الجوامع التي تزدحم بالمصلين.