شكرا لمتابعة خبر عن "السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، سببه حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل في الوقت الحالي بكل طواقمها على إعادة الخدمة تدريجيًا للمشتركين المتأثرين.

وتابعت:"اكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لكافة المشتركين الكرام المتأثرين بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء".

وكان أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وجه بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن بالمحافظة، كما وجه الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.