انقطاع الكهرباء عن رفحاء.. وتوجيهات «عاجلة» من أمير الحدود الشمالية

تابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، أسباب حالة انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها.

وقالت إمارة الحدود الشمالية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمير الحدود الشمالية، وجه شركة الكهرباء بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن.

كما وجه الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى الطريق الدولي وبمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لتأمين الكهرباء.