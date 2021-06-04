مقطع متداول لاعتداء خادمة على طفلة.. و«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفاعل

تفاعلت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة تشكو من اعتداء خادمة عليها بالضرب المبرح.

وقال الأمين العام لـ"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" خالد الفخري، في تصريحات لقناة «الإخبارية» : مثل هذه المقاطع يتم رصدها من خلال فريق متخصص بالجمعية للتأكد والتحقق منها، ولضمان حماية المتضرر عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أنه جار التحقق من فيديو الاعتداء المشار إليه، وبعد الانتهاء من هذا الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: إذا ما تبين صحة المقطع وحداثة توقيته، ستتم إحالة الجاني إلى جهات التحقيق وتوقع العقوبات المقررة نظامًا في ضوء قانون حماية الطفل.

مقطع فيديو متداول لطفلة تشتكي من اعتداء خادمة عليها بالضرب؛ و"أمين حقوق الإنسان" يؤكد بأنه يجري العمل على تحديد مصدره ووقته.

pic.twitter.com/xrDWVNuL53 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 4, 2021

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