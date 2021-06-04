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لماذا لا تمنع المناعة الطبيعية من الإصابة مجددًا بكورونا؟ وكيل «الصحة» يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - اللقاحات توفر الحماية اللازمة..

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن أسباب عدم كفاية المناعة بعد العدوى الطبيعية، من الإصابة مجددا بفيروس المستجد.

وقال عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: السلالات الدارجة حاليًّا تختلف بشكل كبير عما كانت عليه بداية الجائحة، وبالتالي قد لا يتعرف عليها جهاز المناعة بشكل كافٍ.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن «اللقاحات توفر ـ بإذن الله ـ الحماية اللازمة حتى في وجود سلالات مختلفة».

وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا تظهر أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

وتابع وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، وقال وكيل وزارة الصحة: «لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من اجل الصالح العام».

وأضاف: الدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين، تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها، بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وأشار إلى أن هناك دولًا اعتمدت ٣ أشهر بين الجرعتين، ودولًا ٤ أشهر، قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، موضحًا أن الوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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