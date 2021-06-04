ترشيح جامعة الملك فيصل ضمن الثمانية الأفضل آسيويًّا

رُشحت جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية عن فئة "الاستراتيجية الدولية"، وعن فئة "مكان العمل". وذلك ضمن جوائز "التايمز الآسيوية" لعام 2021، وبمشاركة أكثر من 200 مؤسسة تعليم عالٍ من مختلف دول قارة آسيا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن "الجامعة نالت هذا الاستحقاق الآسيوي بفضل إعلان هويتها التي تستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وإطلاق خطتها الاستراتيجية 2020-2024".

وأضاف العوهلي: ونالت الجامعة هذا الترشيح أيضًا، بفضل إعادة بناء هيكلها الإداري، وإنشاء قطاع معني بالابتكار وتنمية الأعمال، وزيادة برامجها العلمية وتخصصاتها الدقيقة، إلى جانب رفع نسبة وجودة إنتاجها البحثي، وتوسيع دائرة شراكاتها المحلية والدولية".

من جانبه، أوضح المشرف على "إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية" الدكتور عائذ المبارك، أن جائزة فئة "الإستراتيجية الدولية" تُمنح لمؤسسات التعليم العالي المتميزة في بناء الشراكات المؤسسية الدولية، والمؤسسات التي تتبع إستراتيجيات نوعية في التدويل واستقطاب المتميزين من الأكاديميين والطلبة الدوليين.

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