دخول موسم مربعانية القيظ.. والزعاق يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - تتخلق السحب الخريفية على جنوب السعودية..
قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن المملكة تمر حاليًّا ببداية موسم مربعانية القيظ.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: العرب يتعرفون على بدايتها من تشكل السحب العكسية الناشرة للرطوبة والكاتمة للأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلاتها العالمية.
وتابع: فيها تتخلق السحب الخريفية على سلطنة عمان اليمن وجنوب السعودية.
نحن الآن في أوئل موسم مربعانية القيظ ،
والعرب يتعرفون على بدايتها من تشكل السحب العكسية الناشرة للرطوبة والكاتمة للأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلاتها العالمية
وفيها تتخلق السحب الخريفية على #سلطنة_عمان #اليمن وجنوب #السعودية
pic.twitter.com/tUgE5T6wgj
نحن الآن في أوئل موسم مربعانية القيظ ،