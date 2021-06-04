اخبار السعوديه

دخول موسم مربعانية القيظ.. والزعاق يكشف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تتخلق السحب الخريفية على جنوب ..

قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن المملكة تمر حاليًّا ببداية موسم مربعانية القيظ.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: العرب يتعرفون على بدايتها من تشكل السحب العكسية الناشرة للرطوبة والكاتمة للأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلاتها العالمية.

 وتابع: فيها تتخلق السحب الخريفية على سلطنة عمان اليمن وجنوب السعودية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا