دخول موسم مربعانية القيظ.. والزعاق يكشف التفاصيل

قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن المملكة تمر حاليًّا ببداية موسم مربعانية القيظ.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: العرب يتعرفون على بدايتها من تشكل السحب العكسية الناشرة للرطوبة والكاتمة للأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلاتها العالمية.

وتابع: فيها تتخلق السحب الخريفية على سلطنة عمان اليمن وجنوب السعودية.