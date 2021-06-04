سعوديان يبتكران جهازًا مشابهًا لـ«ساهر».. فما مواصفاته؟

ابتكر مواطن سعودي ومواطنة سعودية جهازًا مشابهًا لجهاز «ساهر»، لتحفيز المجتمع على تطبيق النظام المروري.

وأوضحت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، أن مكتب براءات الاختراع الأمريكي أصدر براءة اختراع للدكتور حسين باصي والدكتورة عتاب الغامدي عن فكرة توليد الطاقة المتجددة وإعادة توجيهها لتنظيم حركة المرور.

وتكمن فكرة الاختراع في التشجيع على التقيد بالأنظمة المرورية بالاستفادة من وجود الذكاء الاصطناعي الذي يمكن التحكم به بسرعة محددة للسيارة وحمايتها أيضًا من الحوادث.

وتقوم فكرة الابتكار على الاستفادة من الطاقة المهدرة، الموجودة في السيارات والقطارات، وهي تولد نوعين من الطاقة، طاقة هوائية بسبب اندفاع السيارة وسيرها وأيضًا طاقة الاهتزاز، وهذان النوعان من الطاقة يمكن تخزينها ثم الاستفادة منها بتوجيهها للسيارات التي تسير وهي مقيدة بالأنظمة المرورية، وهي إما تفيد السيارة مباشرة بأنه تكون سيارة كهربائية تقبل الشحن اللاسلكي خلال سيرها على الطريق أو ممكن الأجهزة الموجودة بالسيارة تستقبل هذه الطاقة وتشحنها.

ولهذه الفكرة عوائد كبيرة، فعدد الحوادث التي تقع حاليًا وكذا عدد المخالفات المرورية التي يتم ضبطها بواسطة نظام «ساهر» كبيرة جدًا، فضلًا عن التكلفة الكبيرة للدولة لعلاج مصابي الحوادث أو الأضرار المتخلفة عن السيارات، ففكرة المشروع هذا أنه لا يحتاج إلى بنية تحتية، لكن هذه الأجهزة لو تم تصنيعها وتم توزيعها بطريقة معينة في الشوارع -مشابهة لساهر- لكن بدلا من استخدامها لرصد المخالفات سيتم استخدامه للتحفيز على التقيد بالمرور.