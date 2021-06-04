بعد إطلاقه رسميًّا.. ما مهام مركز إدارة الدين؟

دشّن المركز الوطني لإدارة الدين، هويته وشعاره الرسمي، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان.

جاء ذلك في حفل افتراضي، أمس الخميس، تضّمن إطلاق البوابة الالكترونية للمركز، إضافة إلى حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن ما مهام المركز؟

وينصب دور المركز على تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يحقق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.

وتتمحور مهام المركز في (إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة وجميع العمليات المتعلقة بهم ـ اقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط، إضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض ـ تنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة).

هذا إلى جانب دوره في وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، ووضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.​

وعنه قال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الوطني لإدارة الدين: إن هذا المركز إحدى الجهات الوطنية الداعمة لبرامج رؤية المملكة 2030، وأحد أكثر مراكز الدين تطورًا ونجاحًا في المنطقة، بإنجازاته غير المسبوقة على صعيد سوق الدين الدولي ومساهماته الفاعلة في السوق المحلية.

وأضاف الوزير: يساعد المركز بشكل كبير في تحقيق سياسة مالية مستدامة وتحقيق الاستدامة المالية العامة، ما يعكس ثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة.

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