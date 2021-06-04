80 ألف سلة غذائية هدية المملكة لـ500 ألف من لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش، عيسى بن يوسف الدحيلان، بالجهود السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لصالح المشردين قسريًّا من ميانمار والمجتمعات المضيفة في بنجلاديش.

وأكد الدحيلان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالتخفيف من معاناة الروهينجا وتقديم العون لهم.

جاء ذلك خلال لقاء السفير بمقر السفارة في العاصمة دكا أمس، بفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووكالة الشؤون التنفيذية برابطة العالم الإسلامي.

واستمع السفير الدحيلان خلال اللقاء إلى شرح وافٍ عن مشروع تأمين 80 ألف سلة غذائية لـ500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، والذي جاء دعمًا لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناة اللاجئين هناك، وذلك بتمويل سخي من المركز وبالتعاون مع الرابطة للعام الثالث على التوالي.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ وينفذ منذ إنشائه حتى شهر مايو الماضي 20 مشروعًا إنسانيًّا وإغاثيًّا لصالح لاجئي الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش منها 13 مشروعًا في الأمن الغذائي و7 مشاريع في قطاع الصحة، بقيمة تجاوزت 8 ملايين دولار أمريكي.