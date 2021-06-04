عودة التيار الكهرباء في رفحاء بالكامل

9 آلاف مستفيد من خدمات العلاج الطبيعي بجامعة نجران أسهم قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة نجران في إبراز دور الجامعة المجتمعي، إذ لم يقتصر دوره على تدريب طلاب... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 23 شوال 1442 هـ 23 شوال 1442 هـ

برعاية الفيصل جامعة أم القرى تحتفي بتخريج طلبة الدفعة 69 تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، احتفت جامعة أم القرى، أمس، بتخريج طلاب وطالبات... دوت الخليج: مكة المكرمة دوت الخليج: مكة المكرمة 22 شوال 1442 هـ 22 شوال 1442 هـ

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