عودة التيار الكهرباء في رفحاء بالكامل

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9 آلاف مستفيد من خدمات العلاج الطبيعي بجامعة نجران
أسهم قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة نجران في إبراز دور الجامعة المجتمعي، إذ لم يقتصر دوره على تدريب طلاب...
برعاية الفيصل جامعة أم القرى تحتفي بتخريج طلبة الدفعة 69
تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، احتفت جامعة أم القرى، أمس، بتخريج طلاب وطالبات...
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