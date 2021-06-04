مصادرة 29 طنا من الخضروات والفواكه بجدة

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني، أن الحملة جاءت في إطار خطة عامة، وضعتها البلدية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في النطاق ومنع انتشارهم في الشوارع الرئيسية، حيث نُفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين بحي «المروة» وحرم سوق الخضروات للحد من تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات، والتي أسفرت عن ضبط مستودعات مخالفة لتخزين الخضروات إلى جانب إزالة 56 من العربات والبسطات العشوائية ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية، وتنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.
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