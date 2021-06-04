عطل فني يتسبب في انقطاع الكهرباء برفحاء

للكهرباء عن حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء يتسبب في انقطاع الخدمة في محافظة رفحاء.
مشتركونا وأهلنا في محافظة #رفحاء : حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء يتسبب في انقطاع الخدمة، الفرق الميدانية تعمل حالياً بكل طواقمها على سرعة إعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين، وسنوضح الأسباب الفنية للعطل في بيان تفصيلي لاحق.#السعودية_للكهرباء— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 4, 2021
مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل حالياً بكل طواقمها على سرعة إعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين، وسيتم توضيح الأسباب الفنية للعطل في بيان تفصيلي لاحق.
ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز شركة الكهرباء بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن ، كما وجهوه الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى الطريق الدولي وبمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية لتأمين الكهرباء.
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