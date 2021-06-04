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السعودية | السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 8 ثواني - 7:01 مساءً, 4 يونيو 2021 م

المناطق - واس

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم اجتماعاً إيجابياً مع ممثلي الحكومة اليمنية برئاسة معالي وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك .
وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ، إضافةً إلى استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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