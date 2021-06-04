اكتمال إعادة الخدمة لكافة المشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء في رفحاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت شركة الكهرباء اكتمال إعادة الخدمة الكهربائية لكافة المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء.

عطل طارئ:

وكانت شركة الكهرباء، اليوم الجمعة، قد كشفت عن أسباب انقطاع الكهرباء في محافظة رفحاء، موضحةً أن عطلًا فنيًّا طارئًا حدث بشبكة الكهرباء؛ ما تسبب في انقطاع الخدمة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل حاليًّا بكل طواقمها على سرعة إعادة الخدمة تدريجيًّا للمشتركين المتأثرين، مشيرة إلى أنها ستوضح الأسباب الفنية للعطل في بيان تفصيلي لاحق.

أمير الشمالية يتابع:

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، تابع في وقت سابق، أسباب حالة انقطاع الكهرباء بمحافظة رفحاء والقرى التابعة لها.

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