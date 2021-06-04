وكيل وزارة الصحة: تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا يحفز المناعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أسباب تأخر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكيل وزارة الصحة ولقاحات كورونا:

وأوضح الدكتور عبدالله عسيري، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن تأخير الجرعة الثانية لبعض الفئات بالمجتمع من أجل الصالح العام، هو أمر لا يدعو للقلق، معقبًا: “هناك بعض الدول اعتمدت 3 أشهر و4 أشهر كمدة فاصلة بين جرعتي اللقاح”.

ونوه الدكتور عبدالله عسيري، بأن متابعة مستويات المناعة بعد إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح، تؤكد أنه ليس هناك مدة مثالية فاصلة بين الجرعتين، معقبًا: “أن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات”، بحسب نجران.

ولفت إلى عدة عوامل، مثل الوضع الوبائي والتركيبة السكانية، يمكن أن تؤثر على جدولة الجرعة الثانية من اللقاح، مؤكدًا أن الجرعة الثانية ليست شرطًا للسفر الدولي.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأعادت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على اللقاحات المعتمدة في المملكة سواء للمتواجدين داخل البلاد أو القادمين منها مؤكدة على مأمونية وفعالية اللقاحات.

الغذاء والدواء تحدد اللقاحات المعتمدة:

وردًّا على سؤال حول اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية قالت الغذاء والدواء: اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي أربعة لقاحات: أسترازينيكا- فايزر- جونسون آند جونسون- موديرنا.

شارك الخبر