شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أستاذ المناعة والعدوى : بعض الممارسين الصحيون أشد خطراً على لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال أستاذ المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، إن هناك ممارسين صحيين هم مصدر للإشاعات المتعلقة بلقاحات كورونا، مضيفا أن هذه الفئة من الأفراد تعد أشد خطرًا لكون أن مصدقيتهم تكون عالية في المجتمع.

وأكد، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن الإشاعات تعد خطرًا على لقاحات كورونا، وفي الغالب يكون المروجين لها من غير الاختصاص، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والنيابة العامة يمارسان جهودهما ضد هذه الإشاعات.

ولفت إلى أن المملكة لم تسجل حالات وفاة أو حالات حرجة من بين من تطعم باللقاح المضاد لكورونا وأخذ الوقت الكافي لتكوين أجسام مضادة للفيروس.

وأضاف أن حالات الوفاة والحالات الحرجة كانت لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا أو تلقوا لقاح كورونا ولم يأخذ الجسم الفترة اللازمة له لتكوين أجسام مضادة.