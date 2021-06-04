«أمن الطرق» تحذر: المناورات مخالفة مرورية.. ليست من فنون القيادة

حذرت قوات أمن الطرق، الجمعة، من المناورات أثناء قيادة المركبات، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمسارات يعد مخالفة مرورية.

وقالت قوات أمن الطرق، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدم الالتزام بحدود مسارات الطرق، مخالفة مرورية تُعرض حياة الآخرين للخطر، وتتسبب في تعطل حركة السير.

وأضافت: المناورة على الطريق ليست من فنون القيادة، بل هي مخالفة مرورية قد تؤدي إلى حادث.

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