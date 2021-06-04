ارتفاع إصابات كورونا الحرجة لـ1528.. وتراجع الحالات النشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1528 حالة، مقارنة بأمس الخميس، حيث تم تسجيل 1516 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تم تسجيل 9788 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 9925 حالة.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1322 364 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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