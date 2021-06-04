كشف ملابسات مقطع سرقة هاتف من امرأة بالرياض.. والإطاحة بـ4 مواطنين ومقيم

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، كشفت ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة نشل شخص هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض والهرب مع مجموعة أخرى في مركبة كانت تنتظره بعد تنفيذ جريمته.

وأكد متحدث شرطة الرياض، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ثبت من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة تورطهم بارتكاب الحادثة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهم هواتف مسروقة.

وأشار إلى أنه تم استرداد المركبة، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.