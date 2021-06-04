أستاذ مناعة: لم يتم تسجيل وفيات بلقاح كورونا في السعودية

قال أستاذ المناعة والعدوى الدكتور هُمام عقيل، إن لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من الذين تلقوا لقاح كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا يأتي من الفئة غير المطعمة.

وأضاف خلال لقائه على فضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن كل الموجودين في العناية المركزة جراء فيروس كورونا إما لم يتلقوا اللقاح وإما أصيبوا وقت اللقاح في وقت لم تكن أجسادهم كونت الأجسام المضادة بعد.

فيديو | أستاذ المناعة والعدوى: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من الذين تلقوا لقاح كورونا في #المملكة#الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/Y4VyoHVWV6

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 4, 2021