5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا في الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة عن تصدر منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 370 إصابة جديدة، من إجمالي 1201 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 294 حالة، والمنطقة الشرقية 167 حالة، والمدينة المنورة 92 حالة، وعسير 76 حالة، وجازان 61 حالة، والقصيم 50 حالة، وتبوك 26 حالة، ونجران 21 حالة، وحائل 19 حالة، والباحة 15 حالة، والحدود الشمالية 8 حالات، والجوف 2 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1322 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 455418، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 438206، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7424 حالة.

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