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أسعار النفط تواصل الصعود وبرميل برنت يتجاوز 72 دولارًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

أسعار النفط تواصل الصعود وبرميل برنت يتجاوز 72 دولارًا

عند أعلى مستوى منذ مايو 2019

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتجهت أسعار النفط صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بعدما تجاوز مزيج برنت 72 دولارًا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، مدفوعًا بخطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميًا.

قيود الإنتاج في أوبك +

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

أسعار النفط اليوم

هذا وزاد خام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 71.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، وكان قد بلغ أمس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 72.09 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019. وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.3% إلى 69.03 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 بالمئة ويتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 4%.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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