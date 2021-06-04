مضيفة طيران تكشف أسرار طائرات الأثرياء الخاصة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365- متابعة

كشفت إحدى مضيفات الطيران البريطانية بعضًا من أسرار طائرات الأثرياء الخاصة، وكانت قد عملت هي شخصيًا لعدة سنوات على متنها، وألفت كتابًا عن ذلك بعنوان: أسرار مضيفة طيران خاص.

وشاركت القراء أسرارها باسم مستعار، ودونت الأكثر غرابة في حياتها المهنية، ومنها على سبيل المثال، أنها لم تكن تظهر على متن الطائرة بالزي الرسمي العادي، بل كان يجب أن ترتدي ملابس فاخرة من مصممين مشهورين.

وكان يجب أن تحمل مناديل من الحرير من Hermès وأحزمة وحقائب من Prada وعدة أزواج من أحذية Salvatore Ferragamo وأعدادًا لا حصر لها من الفساتين والبدلات.

ركاب الطائرة كانوا أحيانًا حيوانات مدللة

اللافت، أن المضيفة البريطانية ذكرت أن ركاب الطائرة في بعض الأحيان لم يكونوا بشرًا، بل حيوانات أليفة مدللة لعملاء أثرياء.

وفي إحدى المرات، خدمت واعتنت مضيفة الطيران ببغاء رمادي إفريقي ثنائي اللغة يدعى فيليكس وقطة سيامية تدعى هيلينا، كان لديها سريرها الخاص وقناع أكسجين في حالة الطوارئ.

وأشارت المضيفة أيضًا إلى أن واجباتها تشمل تحقيق جميع رغبات الركاب على الإطلاق، وأوضحت السيدة قائلة: إذا أراد العميل 50 زجاجة فاخرة من المشروبات الفرنسية الشهيرة قبل ساعات قليلة من المغادرة، فأنا مضطرة لشرائها مهما كان الثمن.

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