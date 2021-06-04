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شكرا لقرائتكم شاهد.. أفعى سامة تتسلل لمنزل مواطن في فيفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04
وأظهر المقطع الأفعى وهي تلتف حول مروحة الهواء المعلقة في سقف الغرفة في موقف أصاب صاحب المنزل بالصدمة والذهول.
شاهد.. أفعى سامة تتسلل لمنزل مواطن في فيفاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
وثق مقطع فيديو تسلل أفعى سامة داخل أحد منزل المواطنين في فيفاء بحسب معلومات المقطع المتداول.
وأظهر المقطع الأفعى وهي تلتف حول مروحة الهواء المعلقة في سقف الغرفة في موقف أصاب صاحب المنزل بالصدمة والذهول.
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