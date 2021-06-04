شاهد.. أفعى سامة تتسلل لمنزل مواطن في فيفاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

وثق مقطع فيديو تسلل أفعى سامة داخل أحد منزل المواطنين في فيفاء بحسب معلومات المقطع المتداول.

وأظهر المقطع الأفعى وهي تلتف حول مروحة الهواء المعلقة في سقف الغرفة في موقف أصاب صاحب المنزل بالصدمة والذهول.

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