تخريج الدفعة الثامنة من طلاب مراقبة الحركة الجوية السعوديين في نيوزيلندا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تخرجت الدفعة الثامنة من طلبة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بعد أن أنهت تدريب مراقبة الحركة الجوية مع الخطوط الجوية الدولية.

وبحسب صحيفة Scoop NZ، احتفلت الهيئة والخطوط الجوية الدولية بهذا الإنجاز، حيث حضر 34 طالبًا حفل تخرجهم في بالمرستون نورث بعد عامين من الدراسة في نيوزيلندا.

وأكمل ما يقرب من 200 طالب من المملكة التدريب مع الخطوط الجوية الدولية منذ وصول الدفعة الأولى إلى نيوزيلندا في عام 2009.

أول سعوديات يتدربن على مراقبة الحركة الجوية بالخارج

وكان من بين الخريجين الجدد أربع طالبات، وهن أول سعوديات يتدربن على مراقبة الحركة الجوية خارج بلادهن.

وستقوم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بتوظيف الخريجين عند عودتهم إلى المملكة وإعطاء الأولوية لتوظيف النساء؛ بهدف توسيع توظيف النساء وتمكينهن.



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