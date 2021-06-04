رياح البوارح تنشط وتثير الأتربة والغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تهب رياح البوارح بشكل يومي على شرق السعودية، خلال الأيام القادم حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار على أجزاء من حفر الباطن والشرقية والأحساء وأجزاء من شرق منطقة الرياض، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

نشاط رياح البوارح

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، كشف عن عدة ظواهر مناخية ستشهدها البلاد خلال هذه الأيام بداية من تعامد الشمس، مما يخلف عنه هبوب رياح البوارح ( السموم ) وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية “.

وأضاف الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب سوف تحمو نتيجة لتعامد الشمس فتنتشر الرطوبة وتتخلق السحب العكسية الكاتمة “موسم صباغ اللون”، بالإضافة إلى تتشكل السحب الماطرة على الجنوب.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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