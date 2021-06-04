محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة وفاة جديدة، و1893 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19". وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 928588 إصابة، منها 51478 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 856005 حالات.باكستان فيروس كورونا الجديد كورونا.. باكستان تسجّل 83 حالة وفاة و1893 إصابة جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-04 سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة وفاة جديدة، و1893 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19". وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 928588 إصابة، منها 51478 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 856005 حالات. 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 03:33 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة وفاة جديدة، و1893 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19". وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 928588 إصابة، منها 51478 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 856005 حالات. ، كورونا.. باكستان تسجّل 83 حالة وفاة و1893 إصابة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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