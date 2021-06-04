محمد بن مسعود - الدمام - أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-04 أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.867.727 إصابة.

وأضاف المركز في بيانه، أن إجمالي الوفيات بدول القارة الأفريقية جراء الفيروس بلغ 131.441 حالة وفاة. 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:38 PM أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.867.727 إصابة.

وأضاف المركز في بيانه، أن إجمالي الوفيات بدول القارة الأفريقية جراء الفيروس بلغ 131.441 حالة وفاة. ، أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة ،

المصدر : الخليج 365

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