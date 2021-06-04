شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تصادر 29 طنا من الخضروات والفواكه بنطاق الصفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية 29 طن من الفواكه والخضروات وذلك ضمن الجهود المستمرة للبلدية للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين كما أسفرت الجولات عن إغلاق أربع مستودعات مخالفة داخل النطاق.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني، أن الحملة جاءت في إطار خطة عامة، وضعتها البلدية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في النطاق ومنع انتشارهم في الشوارع الرئيسية حيث نُفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين بحي "المروة" وحرم سوق الخضروات للحد من تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات والتي أسفرت عن ضبط مستودعات مخالفة لتخزين الخضروات إلى جانب إزالة 56 من العربات والبسطات العشوائية ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية وتنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.