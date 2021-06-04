شكرا لمتابعة خبر عن استئصال ثلاث أورام من أمعاء "ستيني" بمستشفى صامطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكن فريق طبي من قسم الجراحة العامة في مستشفى صامطة العام من استئصال ثلاثة أورام من أمعاء مريض.

وقالت صحة جازان أن المريض في العقد السادس من العمر، كان يعاني من آلام متكررة في البطن، نتيجة انسداد بالامعاء.

وأضافت أن الفريق الطبي قام باستئصال الأورام وإعادة توصيل الأمعاء، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض مع متابعة الأطباء للحالة وتقديم كامل الخدمات له، طيلة فترة تواجده بالمستشفى وحتى تماثله للشفاء ومغادرته .