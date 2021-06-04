وزارة الصحة: 16 حالة وفاة جديدة بكورونا.. والإصابات 1201

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1322 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 455418، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 438206، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7424 حالة.

عالميًا، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، عن إعطاء 02ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ8ر33 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر172 مليون حالة، وعدد الوفيات 7ر3 مليون.

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